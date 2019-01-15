В Омске автобус насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-15T08:16:05+03:00

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Трагическое происшествие случилось накануне, 14 января, вечером на улице Доковской. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 20.20.

По предварительный данным, что 32-летний водитель пассажирского автобуса «Андре 1000», вероятно не заметил женщину-пешехода, пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте и в районе дома по улице Доковской, 36 сбил ее.

- В результате ДТП пешеход, женщина 1961 года рождения, от полученных травм скончалась, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В момент происшествия в салоне автобуса пассажиров не было. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.