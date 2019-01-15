В Омске автобус насмерть сбил пешехода
Трагическое происшествие случилось накануне, 14 января, вечером на улице Доковской. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 20.20.
По предварительный данным, что 32-летний водитель пассажирского автобуса «Андре 1000», вероятно не заметил женщину-пешехода, пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте и в районе дома по улице Доковской, 36 сбил ее.
- В результате ДТП пешеход, женщина 1961 года рождения, от полученных травм скончалась, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В момент происшествия в салоне автобуса пассажиров не было. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Фото: пресс-служба УГИБДД России по Омской области