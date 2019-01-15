Омичи теперь могут пополнять транспортные карты через интернет-банк

СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-15T08:03:42+03:00

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С сегодняшнего дня электронные проездные омичей можно пополнить через Сбербанк-Онлайн или приложение на телефоне, сообщается в группе «ОмскТранспорт». Ранее пополнить электронные транспортные карты можно было только в киосках, которые продают проездные.

Для того чтобы положить деньги на проездной в онлайн-банке или в приложении на мобильном телефоне нужно перейти в раздел платежи, а затем в раздел «Остальное». Там в строке поиска написать слово «транспорт». Далее из предложенного списка выбрать «Пополнение транспортных карт» Омск транспорт. Здесь можно выбрать карту, с которой произойдет перевод, и ввести номер проездного.

Деньги на транспортную карту будут зачислены при первом прикладывании карты к терминалу в транспорте.