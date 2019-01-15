2019-01-15T07:19:03+03:00
Общество

В Омске появились новые билборды с призывом властей убрать снег

На этот раз их установили в Амуре
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске появились новые билборды с призывом властей убрать снегВ Омске появились новые билборды с призывом властей убрать снегФото: vk.com
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Напомним, накануне в сугробах Октябрьского округа на улице 6-ая Шинная, неизвестные установили три красных билборда с надписями. На них были призывы убрать снег с обочин. Омичи хотели таким образом привлечь внимание властей к неубранным обочинам дорог.

Как заявили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, коммунальщики выезжали на место, однако табличек они там не нашли. Чиновники предположили, что это фотомонтаж. Также коммунальщики сообщили, что снег на данном участке убирался на прошлой неделе.

Сегодня утром в соцсетях появились новые билборды уже на улице в районе остановки «21-я Амурская». Там было написано: ««Вместо того, чтобы просто убрать снег, чиновники решили доказать, что табличек нет». Омичи надеются, что сугроб в этом месте уберут уже сегодня.

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