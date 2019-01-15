2019-01-15T06:54:39+03:00
Общество

Появилось видео допроса омички, которая бросила ребенка с пьяным отцом в сугробе

Женщина даже не навестила малышку в больнице [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Женщина даже не навестила малышку в больницеЖенщина даже не навестила малышку в больницеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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На минувших выходных случайные прохожие увидели мужчину, который лежал в сугробе на улице Бархатовой, прикрывая ребенка своей курткой. Годовалая девочка была без верхней одежды, ее у малышки попросту не было. Неравнодушные омичи вызвали скорую и полицию, медики тут же госпитализировали девочку, а пьяного отца увезли в отделение полиции.

Через некоторое время нашлась и мама ребенка. Оказалось, она уехала к знакомым в поселок Павлоградка Омской области. Она планировала поехать туда со своим сожителем, отцом ребенка, но денег на билет на двоих у них не хватило. Сильно пьяный отец ребенка остался с малышкой на улице и уснул в сугробе. По всей видимости, идти ему было некуда, так как квартира, в которой они жили им не принадлежала. На вопросы следователя мать малышки отвечает весьма путанно. Сейчас ей грозит лишение родительских прав.

Вы были в состоянии алкогольного опьянения?

- Ну не сильно. Поддатая была.

А ваш сожитель тоже быль пьян?

- Он нормально ходил. Просто он сел на сугроб.

Вы не навестили ребенка, когда она находилась в больнице.

- У меня денег не было назад ехать. Нам сказали все хорошо. Не заморозили же.

Разговор с матерью годовалой девочки, обнаруженной в сугробе.

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