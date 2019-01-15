Появилось видео допроса омички, которая бросила ребенка с пьяным отцом в сугробе
На минувших выходных случайные прохожие увидели мужчину, который лежал в сугробе на улице Бархатовой, прикрывая ребенка своей курткой. Годовалая девочка была без верхней одежды, ее у малышки попросту не было. Неравнодушные омичи вызвали скорую и полицию, медики тут же госпитализировали девочку, а пьяного отца увезли в отделение полиции.
Через некоторое время нашлась и мама ребенка. Оказалось, она уехала к знакомым в поселок Павлоградка Омской области. Она планировала поехать туда со своим сожителем, отцом ребенка, но денег на билет на двоих у них не хватило. Сильно пьяный отец ребенка остался с малышкой на улице и уснул в сугробе. По всей видимости, идти ему было некуда, так как квартира, в которой они жили им не принадлежала. На вопросы следователя мать малышки отвечает весьма путанно. Сейчас ей грозит лишение родительских прав.
Вы были в состоянии алкогольного опьянения?
- Ну не сильно. Поддатая была.
А ваш сожитель тоже быль пьян?
- Он нормально ходил. Просто он сел на сугроб.
Вы не навестили ребенка, когда она находилась в больнице.
- У меня денег не было назад ехать. Нам сказали все хорошо. Не заморозили же.
Разговор с матерью годовалой девочки, обнаруженной в сугробе.