2019-01-15T06:20:57+03:00
Общество

В омской школе ученики мерзнут из-за окон с дырами, заклеенными скотчем

При этом с родителей собирали деньги на их замену
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Тревогу забили родители первоклашек, которые учатся в школе № 51. По их словам, еще в начале года с них собрали деньги на замену окон. Несмотря на то, что учебному заведению и так было выделено финансирование на эти цели, в классах остались старые деревянные окна.

- Всего одно окно поменяли в кабинете № 103 и только потому, что когда преподаватель его открывала, то оно просто рассыпалось. Чудом осколки не задели первоклассников, -негодует автор поста, размещенного паблике «ЧП Омск». - Родители написали жалобу в департамент образования мэрии, но практически ничего не изменилось. После проверки в нашей школе поменяли все окна в реакреациях, где дети находятся на перемене. Но почему не поменяли все окна кабинета № 103, где чудом держатся склеенные скотчем стекла. Они промерзают и продуваются холодным воздухом, а в одном вообще дыра. В морозные декабрьские дни температура в этом классе была 17-18 градусов тепла. В некоторые учебные недели половина класса не посещала занятия из-за болезни. Чудом завершили вторую четверть. Сегодня, 14 января, наши дети пришли после каникул и вновь сели за парты в выстуженном кабинете. Снова создана угроза их здоровью, малышам недолго заболеть простудой.

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