2019-01-15T05:48:36+03:00
Происшествия

Бывший омский чиновник Ровейн, убивший жену, на суде просил прощения у детей

Он не признает обвинения в умышленном убийстве
Станислав МУХИН
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В последнее время пара часто ссориласьёВ последнее время пара часто ссориласьёФото: Одноклассники
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В Октябрьском суде продолжается слушание уголовного дела против бывшего главы одного из районов, экс-начальнике налоговой Иосифа Ровейна. Его обвиняют в убийстве своей жены. Все случилось, когда супруга Ровейна Светлана пришла к нему и сообщила о разрыве. Женщину не устраивало, что муж много пил и не раз поднимал на нее руку. Ровейн вышел из себя и несколько раз ударил жену ножом.

На последнем заседании подсудимый заявил, что не согласен с обвинением в умышленном убийстве. Ровейн заявил: не собирался убивать Светлану.

- Я сожалею о деянии и прошу у всех прощения, особенно у сына и дочери. Просите все меня, не хотел я это делать, Можете верить, можете не верить, - цитирует Оm1 обвиняемого на суде.

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