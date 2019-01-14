Омская собака по кличке Нотка спасла замерзавшую в лесу женщину

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-14T14:49:11+03:00

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Эта история со счастливым финалом произошла недалеко от деревни Кочки Любинского района. В местном лесу охотился Юрий Лесовский со своей собакой по кличке Нотка. Внезапно гончая убежала от хозяина и начала лаять. Тот с первого раза не понял, что происходит. тогда собака вернулась к нему и принесла чью-то шапку. Хозяин пошел вслед за питомицем и вскоре увидел, кому она пыталась помочь. На снегу лежала попавшая в беду женщина. Если бы ее вовремя не заметили, все могло бы закончиться намного печальнее.

– Она лежала на спине без сознания. Когда Нотка начала вылизывать ей лицо, то гражданка очнулась. Ее руки были сильно обморожены, поэтому я снял с себя вторые носки и надел ей их на руки, – рассказал Юрий Лесовский. – Затем собака принесла из леса ее шапку. Благодаря тому, что лет 10 назад я работал начальником управления по ГО и ЧС Марьяновского района, то знал, куда надо звонить, чтобы нам помогли – по телефону 101. Хотел бы отметить, что пожарные приехали очень быстро и отлично сработали.