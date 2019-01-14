Мать годовалой малышки, которую обнаружили с отцом в сугробе, нашлась в Омской области

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-14T14:28:54+03:00

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Годовалую малышку обнаружили случайные прохожие на улице Бархатовой. Она была без верхней одежды и лежала на груди у отца, который был сильно пьян и спал в сугробе. Малышку с обморожением и травмой головы доставили в больницу. Отец не смог ничего сказать по поводу произошедшего приехавшим полицейским.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе омской полиции, мать девочки нашлась в Омской области в Павлоградском районе у своих знакомых. Изначально женщина планировала ехать туда с отцом девочки, но денег на билет на двоих они не нашли. Мать пошла спрашивать деньги у соседей, а потом уехала одна. Пьяный папа девочки уснул с ней в сугробе.

Семью малышки поставили на учет, сейчас решается вопрос об ограничении матери в родительских правах. Девочка пока находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает.