Омичка заплатила штраф за футболки с Машей и Медведем

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-14T14:09:48+03:00

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Омичка из Тюкалинска оказалась должна 22 тысячи рублей компании-правообладателю персонажей известного мультика «Маша и Медведь». Женщина в местном магазине продавала футболки с изображением Маши и Медведя. Представители правообладателя узнали об этом, и пошли с иском в суд. Суд их иск удовлетворил, а омичка должна была заплатить штраф из-зи нарушения авторских прав в 22 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, добровольно женщина платить штраф не хотела. Приставам пришлось наложить арест на банковский счет должницы, а также на ее автомобиль марки ВАЗ-2112. Женщина хотела продать автомобиль, но не смогла этого сделать из-за ареста. Это заставило омичку заплатить штраф.