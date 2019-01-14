Из-за пенсионеров, перебегавших дорогу, омич улетел в сугроб

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-14T13:12:07+03:00

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В соцсетях возмущенный омич выложил видео, на котором видно, что он чуть не сбил пенсионеров. Он ехал по дублеру улицы Лукашевича со скоростью около 65 километров в час. Неожиданно на дорогу вышли два пенсионера, которые хотели перейти дорогу в неположенном месте. Водитель начал сигналить, однако пожилые люди не изменили траекторию и скорость движения – они совершенно не реагировали на сигналы машины.

Чтобы не допустить столкновения, омич резко затормозил. Машину занесло, и автолюбитель угодил в сугроб. По словам водителя, который сделал пенсионерам замечание, они ругались и были возмущены тем, что он ездит в этом месте. Омичи в комментариях ругают водителя за то, что он ездит на такой большой скорости по городу.