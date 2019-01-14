2019-01-14T12:23:34+03:00
Общество

В Омске снова подорожал бензин

Цену на АИ-95 подняли сразу на 70 копеек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске снова подорожал бензинВ Омске снова подорожал бензинФото: vk.com
Изменить размер текста:

В социальных сетях омичи выложили фотографии с ценами на бензин популярных марок. Как оказалось, с 14 января цены на бензин взлетели вверх. Как видно на фотографии со стенда одной из популярных заправок, АИ-92 подорожал с 40,2 рубля до 40,85 рубля, АИ-95 - с 42,4 рубля до 43,1 рубля.

Омичи в комментариях к записи недовольны таким резким скачком цен. Некоторые горожане пишут, что в других регионах страны бензин дорожал постепенно, на 10-20 копеек. У нас же цены выросли сразу на 65-70 копеек на популярные марки бензина. Отметим, что бензин пока подорожал не на всех заправках города и области, поэтому пока можно успеть заправиться по низкой цене.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за пенсионеров, перебегавших дорогу, омич улетел в сугроб
Омские чиновники не нашли табличек с критикой властей на сугробах
«Уральские авиалинии» подвели итоги юбилейного 2018 года
В Омске на сугробах появились таблички c критикой властей за плохую уборку снега
На пожаре в Омской области погиб мужчина
Омичка отсудила почти 350 тысяч у УК за падение на крыльце
Капитан «Авангарда» не против перейти в «Ак Барс»
В Омск не пустили 4 фуры мандаринов
В Омской области не будет крещенских морозов
В Омске задержали банду наркоторговцев
Таможня ответила бойцу Шлеменко, критиковавшему медленную работу пограничников в аэропорту Омска
Бурков мечтает сделать в Омске самую длинную в Европе набережную
Омская прокуратура проверит, почему в транспорте не принимали безналичную оплату проезда
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
В Омске за утро сбили двух женщин на переходах
Омичи стоят в очередях за проездными
В Омске ищут водителя, который скрылся после лобового столкновения
Внимание экспортерам и хозяйствующим субъектам!
«Омскэнерго» обеспечил надежную работу энергосистемы региона в праздничные дни
В Омске мать и бабушка учили ребенка воровать
Власти уверены, что «Авангард» все же вернется домой
«Авангард» может никогда не вернуться в Омск
В Омском районе жители жалуются на запах газа
В Омске изъяли 30 тысяч поддельных батареек
Омич угнал и сдал машину соседа на металлолом
Омичка украла у начальника деньги на празднование Нового года
В Омске привезли 20 тысяч электронных проездных для пассажиров