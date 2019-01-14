В Омске снова подорожал бензин

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-14T12:23:34+03:00

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В социальных сетях омичи выложили фотографии с ценами на бензин популярных марок. Как оказалось, с 14 января цены на бензин взлетели вверх. Как видно на фотографии со стенда одной из популярных заправок, АИ-92 подорожал с 40,2 рубля до 40,85 рубля, АИ-95 - с 42,4 рубля до 43,1 рубля.

Омичи в комментариях к записи недовольны таким резким скачком цен. Некоторые горожане пишут, что в других регионах страны бензин дорожал постепенно, на 10-20 копеек. У нас же цены выросли сразу на 65-70 копеек на популярные марки бензина. Отметим, что бензин пока подорожал не на всех заправках города и области, поэтому пока можно успеть заправиться по низкой цене.