На пожаре в Омской области погиб мужчина
Его супругу удалось спасти
Женщину удалось спасти, ее мужа - нет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагическое происшествие случилось поздно вечером 12 января в поселке Набережный Омского района. Загорелась одна из квартир двухэтажного дома. Пожар начался на втором этаже, и находившиеся внутри люди - пожилые супруги - оказались в огненной ловушка.
Услышавшие крики о помощи соседи, вызвали спасателей. Приехавшие на место пожарные помогли ей спуститься по специальной лестнице из окна на улицу. А вот ее 68-летнего супруга спасти, к сожалению, уже не успели. Мужчина скончался, по предварительным данным, надышавшись угарным газом.
По факту случившегося начата проверка.