СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-14T10:38:03+03:00

Омичка отсудила почти 350 тысяч у УК за падение на крыльце Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Омичка при выходе из подъезда поскользнулась и упала на крыльце своего многоэтажного дома по улице Завертяева. Женщина сильно повредила ногу, врачи у нее диагностировали перелом бедра. Омичка долгое время лечилась, также ей пришлось сделать дорогостоящую операцию по эндопротезированию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, омичка обратилась с иском в суд. Она требовала, чтобы управляющая компания компенсировала ей моральный вред, а также расходы на лечение. Суд удовлетворил иск омички, по которому компания «Наш Дом» должна была выплатить пострадавшей женщине больше 340 тысяч рублей. УК пыталась оспорить решение, однако суд оставил решение без изменений.