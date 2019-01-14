СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-14T10:19:14+03:00

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На минувших выходных в Омск не пустили 4 фуры мандаринов из Пакистана, которые пытались перевезти через Казахстан. В фурах помимо 40 тонн мандаринов было 37 тонн винограда. Вкусный груз из восточных стран должны были доставить в наш город и в Новосибирск, но его задержали на границе в Черлакском районе.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора , фрукты не пустили из-за неправильных фитосанитарных сертификатов. На самих фруктах и в сертификатах была разная информация. Владельцам фур за нарушения перевозки был выписан штраф, а фрукты вернулись на территорию Казахстана.