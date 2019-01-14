2019-01-14T10:02:11+03:00
Общество

В Омской области не будет крещенских морозов

Анна МИКУЛА
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Омичи смогут окунаться в прорубь в комфортную погоду.Омичи смогут окунаться в прорубь в комфортную погоду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году Крещение обойдется без традиционных морозов. Синоптики прогнозируют, что довольно мягкую погоду на 19 января.

По данным Гисметео, такая погода сохранится всю неделю:

15 января, вторник: -7...-12,

16 января, среда: -14...-21,

17 января, четверг: -16...-20,

18 января, пятница: -11...-17,

19 января, суббота: -9...-11,

20 января, воскресенье: -6...-11,

21 января, понедельник: -3...-6.

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