2019-01-14T09:25:19+03:00
Происшествия

В Омске задержали банду наркоторговцев

Они делали закладки по всему городу [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Четыре мужчины создали интернет-магазин, где они продавали различные наркотики. Они связывались с потенциальными покупателями и делали закладки для них практически по всему городу.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, сначала бойцы спецназа задержали двух молодых мужчин, которым 26 и 28 лет. При них было обнаружено 6 свертков с наркотиками, в машине еще один сверток. У подъезда одного из домов сотрудники полиции нашли еще 7 закладок.

Спустя некоторое время задержали еще двух мужчин, одному из них 31 год, другому 32. У обоих нашли свертки с наркотиками. Также у них изъяли 31 грамм реагента – вещества, из которого изготавливают синтетические наркотики. Из такого количества можно было изготовить около 7 тысяч доз.

На всех мужчин завели уголовное дело, у них изъяли телефоны, ноутбуки и автомобили, для сбора доказательств. На видео, снятое полицейскими, они не отрицают, что делали закладки и рассказывают, что общались с покупателями через месседжеры.

В Омске задержали банду наркоторговцев.

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