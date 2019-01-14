2019-01-14T09:04:31+03:00
Общество

Таможня ответила бойцу Шлеменко, критиковавшему медленную работу пограничников в аэропорту Омска

Боец возмущался часовыми досмотрами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Instagram: alexandershlemenkoInstagram: alexandershlemenko
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Ранее омский боец Александр Шлеменко записал видео, в котором он пожаловался на работу омского аэропорта. Бойца возмутил досмотр на таможне, длившеся несколько часов. По словам Шлеменко такой тщательный досмотр омрачает впечатления от любого отдыха.

Омская таможня прокомментировала такую медлительность и тщательность проверок со стороны ведомства. Как оказалось, со своей стороны пассажиры объединяют таможню в единое целое, а в ведомстве несколько подразделений: пограничная, санитарно-карантинная и ветеринарная - все они должны проверить каждого пассажира.

Также в омском аэропорту отсутствует система двойного коридора ("зелёный" и "красный"), поэтому каждому пассажиру необходимо предоставить свой багаж и личные вещи для сканирования с использованием досмотровой рентгенотехники.

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