Бурков мечтает сделать в Омске самую длинную в Европе набережную

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-14T08:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Бурков встретился с омскими журналистами. Несмотря на то, что встреча прошла в неформальной обстановке, губернатору все-таки задавали вопросы и делах в возглавляемом им регионе. Он, в свою очередь, поделился мечтой. Глава области надеется, что к предстоящему в 2023 году молодежному чемпионату мира по хоккею, в Омске появится новая набережная. По замыслу, ее благоустроят от Ленинградского моста до телецентра.

- Это очень интересный проект благоустройства. В результате может появиться одна из самых длинных и самых видных набережных в Европе, мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами, - заметил Александр Бурков.

Напомним, Омск будет принимать молодежный ЧМ по хоккею вместе с Новосибирском. Даже если проект и удастся воплотить в жизнь, то самой длинной в Европе омская набережная все-таки не станет. Исключительно из-за географического положения - наш город находится в Азии.