2019-01-14T08:48:47+03:00
Общество

Бурков мечтает сделать в Омске самую длинную в Европе набережную

По замыслу губернатора она может протянуться до телецентра
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Александр Бурков встретился с омскими журналистами. Несмотря на то, что встреча прошла в неформальной обстановке, губернатору все-таки задавали вопросы и делах в возглавляемом им регионе. Он, в свою очередь, поделился мечтой. Глава области надеется, что к предстоящему в 2023 году молодежному чемпионату мира по хоккею, в Омске появится новая набережная. По замыслу, ее благоустроят от Ленинградского моста до телецентра.

- Это очень интересный проект благоустройства. В результате может появиться одна из самых длинных и самых видных набережных в Европе, мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами, - заметил Александр Бурков.

Напомним, Омск будет принимать молодежный ЧМ по хоккею вместе с Новосибирском. Даже если проект и удастся воплотить в жизнь, то самой длинной в Европе омская набережная все-таки не станет. Исключительно из-за географического положения - наш город находится в Азии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области не будет крещенских морозов
В Омске задержали банду наркоторговцев
Таможня ответила бойцу Шлеменко, критиковавшему медленную работу пограничников в аэропорту Омска
Омская прокуратура проверит, почему в транспорте не принимали безналичную оплату проезда
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
В Омске за утро сбили двух женщин на переходах
Омичи стоят в очередях за проездными
В Омске ищут водителя, который скрылся после лобового столкновения
Внимание экспортерам и хозяйствующим субъектам!
«Омскэнерго» обеспечил надежную работу энергосистемы региона в праздничные дни
В Омске мать и бабушка учили ребенка воровать
Власти уверены, что «Авангард» все же вернется домой
«Авангард» может никогда не вернуться в Омск
В Омском районе жители жалуются на запах газа
В Омске изъяли 30 тысяч поддельных батареек
Омич угнал и сдал машину соседа на металлолом
Омичка украла у начальника деньги на празднование Нового года
В Омске привезли 20 тысяч электронных проездных для пассажиров