2019-01-14T08:39:07+03:00
Общество

Омская прокуратура проверит, почему в транспорте не принимали безналичную оплату проезда

Жители города жалуются на нарушения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омская прокуратура проверит, почему в транспорте не принимали безналичную оплату проездаОмская прокуратура проверит, почему в транспорте не принимали безналичную оплату проездаФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В связи с новой формой оплаты за проезд по безналичному расчету, а также повышением стоимости проезда с 1 января омичи столкнулись с множественными трудностями. Горожане жалуются, что на многих маршрутах не работают терминалы для безналичной оплаты, поэтому омичам приходится платить больше. Чтобы не переплачивать маршрутчикам, большинство из которых возят за 30 рублей, омичи предпочитают ждать автобуса. Как выяснилось, не все автобусы ездят по графику. Также омичей возмущает неравная оплата по безналичному и наличному расчету, многие считают, что цифры должны быть одинаковыми.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, возможные многочисленные нарушения стали поводом для проверки со стороны ведомства, по результатамкоторой будет вынесено соответствующее решение.

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