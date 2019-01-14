2019-01-14T07:30:22+03:00
Общество

Омичи стоят в очередях за проездными

В город завезли новую партию транспортных карт
Анна МИКУЛА
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Омичи выстроились в очередь за проездными.Омичи выстроились в очередь за проездными.Фото: Архив "КП"
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С переходом на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте, выяснилось, что в Омске не хватает транспортных карт. Бывшие в киосках 20 тысяч проездных горожане смели за неделю. Новую партию привезли накануне, и местные жители пока вынуждены стоять за ними в очередях.

- Я покупала карту в киоске «Дилижанс» возле Первомайского рынка. Очередь была даже на улице, - рассказывает читательница «Комсомолки». - Пришлось простоять на морозе больше получаса!

Напомним, ездить по транспортным картам выгоднее, чем за наличные. В первом случае поездка обойдется в 25 рублей, во втором в 30. Это сделано, чтобы можно было отслеживать реальные доходы перевозчиков. Кроме того, вторая поездка по проездному, сделанная в течение 45 минут, обойдется и вовсе бесплатно.

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