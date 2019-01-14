В Омске ищут водителя, который скрылся после лобового столкновения
В больницу попала водитель другой машины
В Омске ищут водителя, который скрылся после лобового столкновенияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полицейские ищут свидетелей аварии, которая произошла накануне. В районе дома № 54 по улице Харьковская водитель на машине «Тойота Виста» выехал на встречную полосу. Там в этот момент ехала машина марки «Митсубиси Паджеро Мини». После лобового столкновения водитель «Тойоты» поспешно скрылся.
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулем «Митсубиси» была 48-летняя женщина. Она получила травмы, и приехавшие медики приняли решение ее госпитализировать.
Сейчас виновника аварии ищут полицейские. Очевидцев аварии ГИБДД просит позвонить по телефонам дежурной части: 79-35-04 или 02.