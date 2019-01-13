Власти уверены, что «Авангард» все же вернется домой

СЕГОДНЯ 19:53 2019-01-13T19:53:08+03:00

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Напомним, ранее слова губернатора Омской области Александар Буркова поняли так, что «Авангард» может не вернуться домой.

- Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату – 2023 год, то мы «Газпром нефть» подвигнем реализовывать проект по реконструкции «Арены Омск». Сегодня я тоже боюсь, что команда не вернется в Омск, потому что все менеджеры клуба – москвичи или питерцы, они не жили в Омске и, может быть, не имеют такого желания, - говорил Бурков.

Оказалось, глава региона совсем не это имел ввиду. Как прокомментировала пресс-служба областного правительства, сейчас власти делают все возможное, чтобы клуб все-таки вернулся в Омск как можно скорее.

- Омичи очень ждут его возвращения домой, поэтому выражают разные опасения. Александр Бурков совместно с «Газпромом», «Газпром нефтью» и руководством ХК «Авангард» предпринимают максимум усилий по возвращению «ястребов» домой. Мы не скрываем, что одним из инструментов ускорения этого решения является и проведение части молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске. Понимание и поддержка в этом направлении имеется от Владислава Третьяка и Федерации хоккея России, - заявили в пресс-службе.