2019-01-13T14:38:33+03:00
Общество

«Авангард» может никогда не вернуться в Омск

Ситуацию вокруг клуба прокомментировал губернатор
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Опасения по поводу того, что омская команда «Авангард» может уже никогда не вернуться в Омск, возникают даже у руководства региона. Глава Омской области Александр Бурков на встрече руководителями и главными редакторами СМИ выразил сомнения по поводу игры команды у нас в городе. Напомним, из-за аварийного состояния «Арены-Омск» «Авангард» сейчас проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Похоже, команда осядет там надолго.

Ястребы смогут вернуться в родной город только если в Омске гарантированно пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году – тогда точно достроят аварийную арену.

- Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату – 2023 год, то мы «Газпром нефть» подвигнем реализовывать проект по реконструкции «Арены Омск». Сегодня я тоже боюсь, что команда не вернется в Омск, потому что все менеджеры клуба – москвичи или питерцы, они не жили в Омске и, может быть, не имеют такого желания. Это шаг, чтобы их гарантированно вернуть на территорию Омска, – сообщил губернатор.

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