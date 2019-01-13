В Омском районе жители жалуются на запах газа

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-13T14:06:21+03:00

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В социальных сетях жители поселка Ключи Омского района жалуют на сильный запах газа у них в районе. Сильный запах сохранялся почти два часа. Омичи пишут, что было ощущение будто кто-то оставил включенной газовую конфорку. Некоторым селянам от такого запаха даже стало плохо.

Напомним, что запах газа, а точнее вещества этилмеркаптана, которое добавляют в бытовой газ, уже стал привычным для омичей. Подобные жалобы на запах появляются то в одном, то в другом районах города и области. Первый раз жители города почувствовали запах ещё весной 2017 года, источник тех сильных выбросов до сих пор не найден.