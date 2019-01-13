2019-01-13T07:38:30+03:00
Общество

Омичка украла у начальника деньги на празднование Нового года

Она взяла 15 тысяч рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка украла у начальника деньги, чтобы отпраздновать Новый годОмичка украла у начальника деньги, чтобы отпраздновать Новый годФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Хозяин магазина накануне новогодних праздников взял на работу продавца. 19-летнюю девушку он нашел в соцсетях. Девушка отработала всего два дня, а потом исчезла. С ней пропали и 15 тысяч, которые предприниматель оставил продавцу, для того, чтобы она передала их экспедиторам.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, молодую жительницу Кировского округа быстро нашли. Оказалось, она взяла деньги, чтобы отпраздновать Новый год со своим парнем. Сейчас на нее завели уголовное дело по статье «Кража». Девушке может грозить два года тюрьмы.

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