Омич угнал и сдал машину соседа на металлолом

СЕГОДНЯ 07:39 2019-01-13T07:39:23+03:00

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Старенькую машину марки «Тойота» женщина с сыном хранили во дворе дома по улице Озерная в Ленинском округе. Машина была уже не на ходу, и сын омички, студент колледжа, учился на этой машине ремонту транспортных средств.

Утром во дворе они не нашли машину на привычном месте и пошли в полицию с заявлением о тем о краже. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, они стали искать воришек по камерам видеонаблюдения. Стражи порядка заметили на видео, как машину увозит на буксире такси.

Вором оказался 20-летний парень, который жил в этом же дворе. Он думал, что машина брошенная. Он сдал машину в ближайший пункт приема металлолома и выручил за нее всего 5 тысяч рублей. Теперь ему может грозить 5 лет тюрьмы.