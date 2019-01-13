2019-01-13T07:39:23+03:00
Происшествия

Омич угнал и сдал машину соседа на металлолом

Ее приняли всего за 5 тысяч рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Старенькая машина стояла во дворе домаСтаренькая машина стояла во дворе домаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Старенькую машину марки «Тойота» женщина с сыном хранили во дворе дома по улице Озерная в Ленинском округе. Машина была уже не на ходу, и сын омички, студент колледжа, учился на этой машине ремонту транспортных средств.

Утром во дворе они не нашли машину на привычном месте и пошли в полицию с заявлением о тем о краже. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, они стали искать воришек по камерам видеонаблюдения. Стражи порядка заметили на видео, как машину увозит на буксире такси.

Вором оказался 20-летний парень, который жил в этом же дворе. Он думал, что машина брошенная. Он сдал машину в ближайший пункт приема металлолома и выручил за нее всего 5 тысяч рублей. Теперь ему может грозить 5 лет тюрьмы.

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