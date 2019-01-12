2019-01-12T14:21:40+03:00
Общество

В Омске привезли 20 тысяч электронных проездных для пассажиров

Они уже поступили в продажу
Станислав МУХИН
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В выходные они поступят в продажу.В выходные они поступят в продажу.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске разрешилась ситуация с нехваткой электронных проездных. Исчезли они в конце года накануне повышения стоимости проезда. Наличными билет стоит теперь 30 рублей, а при электронной оплате - 25. Поэтому омичи и разобрали все электронные проездные - за 2 недели декабря пассажиры разобрали годовой запас карточек. Несколько дней в киосках невозможно было купить проездные.

И вот, наконец, мэрия закупила новые карточки.

– Утром в воскресенье, 13 января, во всех пунктах продаж будут доступны все виды карт «Омка», - рассказали в пресс-службе администрации Омска. - «Пассажирсервис» просит не покупать карты про запас, сразу по несколько штук, дабы не создавать искусственный ажиотаж. Более того, в Омск уже едет еще одна партия проездных в количестве 20 тысяч штук.

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