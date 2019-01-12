2019-01-12T13:57:09+03:00
Общество

В Омске на морозе спасли годовалого ребенка

Девочку нашли с пьяным отцом
Станислав МУХИН
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Неприятную ситуацию пришлось наблюдать жителям Нефтяников. На улице Бархатовой прохожие обнаружили годовалую девочку на снегу вместе с отцом. Мужчина был сильно пьян и ничего не соображал. Люди вызвали полицию.

– Как предварительно установлено, 40-летний омич накануне вместе с гражданской супругой, матерью ребенка, распивал спиртные напитки у знакомых, адрес которых назвать затруднился, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД.

Девочку с ушибом головы доставили в больницу. У нее также выявили переохлаждение организма. Мужчину в отделе полиции оштрафовали за появление нетрезвым в общественном месте. Скорее всего, семье грозит штраф и за неисполнение родительских обязанностей. Она давно стоит на учtте.

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