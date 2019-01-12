В Омске установят 50 умных камер, способных распознавать лица

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-12T09:12:11+03:00

Их установят в местах скопления людей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Их установят в местах скопления людей

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Стало известно о планах властей по установке новых умных камер. В городе в местах массового скопления людей появится 50 комплексов видеофиксации. Они смогут даже распозновать лица, занесенные в базу розыска.

- Камеры включают такие виды аналитики, как «бег», «скопление людей», «оценка плотности», «оставленные предметы», «появление человека в зоне наблюдения», - сообщили "Комсомолке" в Главном управлении региональной безопасности Омской области.

Умные камеры установят на следующих улицах: Чокана Валиханова, Съездовская, Бульвар Победы, Партизанская, Челюскинцев, Иртышская Набережная пр-т Карла Маркса, пр-т Комарова и др.