В омском правительстве сократят 27 чиновников

СЕГОДНЯ 07:18 2019-01-12T07:18:07+03:00

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Появились данные о сокращении областных чиновников. Их анонсировал недавно губернатор Александр Бурков, заявивший об реорганизации структуры омского правительства.

- Создавая пять министерств из двух министерств и четырех управлений, мы сокращаем общее количество органов власти и в дальнейшем сокращаем число госслужащих, потому что в каждом подразделении есть финансово-экономический и хозяйственный блоки, - говорил тогда Бурков.

И вот стали известны подробности. Из-за разделения минстроя на на министерство строительства, транспорта и дорожного комплекса и министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединение к министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Главного управления информационных технологий чиновников ждут сокращения. Вместо 197 человек останется работать 170, то есть увольнения ждут 27 человек. Об этом сообщает "Новый Омск", ссылаясь на проект указа губернатора «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области».