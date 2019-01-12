2019-01-12T07:05:00+03:00
Общество

Аварийную «Арену Омск» при реконструкции разберут до фундамента

Стало известно, что будет с объектом
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Арену ждет ремонт.Арену ждет ремонт.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Эпопея с "Ареной-Омск" продолжается. Сейчас аварийное здание обнесено забором. Из-за проблем с ним "Авангард" сейчас играет домашние матчи в Балашихе.

Изначально стоял вопрос даже о сносе арены. Однако недавно руководство омского клуба заявило, что объект будут глобально реконструировать. В программе "Овертайм" президент ХК "Авангард" Максим Сушинский рассказал подробности. В данным момент идет выбор компании, которая подготовит проект реконструкции. Во время ремонта, по словам Сушинского, здание придется разбирать вплоть до фундамента. Сроки окончания работ пока неизвестны.

По предварительным данным, затраты на себя возьмет компания "Газпром".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске установят 50 умных камер, способных распознавать лица
В омском правительстве сократят 27 чиновников
Омские полицейские арестовали 138 пачек нелегального табака
Омичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникам
Полураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачей
В Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салоне
Омичи пожаловались на трактор, издающий адские звуки во время уборки снега по ночам
В Омске на Пушкина массово эвакуируют машины
В Омске родители ребенка, которому на эскалаторе отрубило палец, требуют с ТЦ полмиллиона
Минздрав: пациенты в омской больнице лежат в коридорах из-за ОРВИ
Мама омского подростка, затравленного учителями, переводит его в другую школу
Омского бойца Шлеменко возмутили очереди в нашем аэропорту
600 тысяч рублей штрафа придется заплатить нарушителю земельного законодательства
Омский "Эрмитаж" откроют лишь к приезду Путина
Омичка отсудила с УК 300 тысяч за затопленную элитную квартиру
В Омске открыли СКК Блинова
Омичам вернули перелеты в Самару
На пожаре в Омской области погибла женщина