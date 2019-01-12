Аварийную «Арену Омск» при реконструкции разберут до фундамента

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-12T07:05:00+03:00

Стало известно, что будет с объектом

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Эпопея с "Ареной-Омск" продолжается. Сейчас аварийное здание обнесено забором. Из-за проблем с ним "Авангард" сейчас играет домашние матчи в Балашихе.

Изначально стоял вопрос даже о сносе арены. Однако недавно руководство омского клуба заявило, что объект будут глобально реконструировать. В программе "Овертайм" президент ХК "Авангард" Максим Сушинский рассказал подробности. В данным момент идет выбор компании, которая подготовит проект реконструкции. Во время ремонта, по словам Сушинского, здание придется разбирать вплоть до фундамента. Сроки окончания работ пока неизвестны.

По предварительным данным, затраты на себя возьмет компания "Газпром".