Омские полицейские арестовали 138 пачек нелегального табака

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-11T14:19:05+03:00

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Полицейские проверили киоски, где продают табак и спиртные напитки. В одном из них на улице Кирова они нашли 138 пачек нелегального табака. Владельцам киоска грозит штраф всего в 2 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, в одном из киосков также нашли нелегальный алкоголь. Стражи порядка пришли с проверкой в павильон на улице 5-ая Кировская, там они изъяли 70 бутылок с разными алкогольными напитками. Владельцам киоска выписали штраф, но это их не остановило. Когда полиция пришла в киоск повторно, там вновь обнаружили паленый алкоголь – из киоска изъяли 34 бутылки.

Сейчас на владельца павильона завели уже уголовное дело. Ему грозят исправительные работы на срок до одного года.