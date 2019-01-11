2019-01-11T14:19:05+03:00
Общество

Омские полицейские арестовали 138 пачек нелегального табака

Также они нашли 108 бутылок опасной водки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изъятый нелегальный алкоголь и табакИзъятый нелегальный алкоголь и табакФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Полицейские проверили киоски, где продают табак и спиртные напитки. В одном из них на улице Кирова они нашли 138 пачек нелегального табака. Владельцам киоска грозит штраф всего в 2 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, в одном из киосков также нашли нелегальный алкоголь. Стражи порядка пришли с проверкой в павильон на улице 5-ая Кировская, там они изъяли 70 бутылок с разными алкогольными напитками. Владельцам киоска выписали штраф, но это их не остановило. Когда полиция пришла в киоск повторно, там вновь обнаружили паленый алкоголь – из киоска изъяли 34 бутылки.

Сейчас на владельца павильона завели уже уголовное дело. Ему грозят исправительные работы на срок до одного года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникам
Полураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачей
В Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салоне
Омичи пожаловались на трактор, издающий адские звуки во время уборки снега по ночам
В Омске на Пушкина массово эвакуируют машины
В Омске родители ребенка, которому на эскалаторе отрубило палец, требуют с ТЦ полмиллиона
Минздрав: пациенты в омской больнице лежат в коридорах из-за ОРВИ
Мама омского подростка, затравленного учителями, переводит его в другую школу
Омского бойца Шлеменко возмутили очереди в нашем аэропорту
600 тысяч рублей штрафа придется заплатить нарушителю земельного законодательства
Омский "Эрмитаж" откроют лишь к приезду Путина
Омичка отсудила с УК 300 тысяч за затопленную элитную квартиру
В Омске открыли СКК Блинова
Омичам вернули перелеты в Самару
На пожаре в Омской области погибла женщина