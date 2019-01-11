2019-01-11T13:58:24+03:00
Общество

Омичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникам

Их сейчас ищет полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникамОмичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникамФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже дома. На него откликнулась женщина, которая сразу же предложила внести залог. Для этого она потребовала у пожилой омички код с обратной стороны карты. Пенсионерка поняла, что с ней разговаривают мошенники и положила трубку.

Через некоторое время женщине вновь позвонили, но уже с другого номера. Женщина на другом конце провода представилась сотрудницей банка и сказала пенсионерке, что кто-то пытался перевести деньги с ее счета. Чтобы этого не повторилось, ей нужно снять деньги в банкомате и зачислить их на счет, продиктованный по телефону. Омичка перевела деньги на и только потом поняла, что ее обманули. Она пошла в полицию, там завели уголовное дело. Мошенников сейчас ищут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские полицейские арестовали 138 пачек нелегального табака
Полураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачей
В Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салоне
Омичи пожаловались на трактор, издающий адские звуки во время уборки снега по ночам
В Омске на Пушкина массово эвакуируют машины
В Омске родители ребенка, которому на эскалаторе отрубило палец, требуют с ТЦ полмиллиона
Минздрав: пациенты в омской больнице лежат в коридорах из-за ОРВИ
Мама омского подростка, затравленного учителями, переводит его в другую школу
Омского бойца Шлеменко возмутили очереди в нашем аэропорту
600 тысяч рублей штрафа придется заплатить нарушителю земельного законодательства
Омский "Эрмитаж" откроют лишь к приезду Путина
Омичка отсудила с УК 300 тысяч за затопленную элитную квартиру
В Омске открыли СКК Блинова
Омичам вернули перелеты в Самару
На пожаре в Омской области погибла женщина