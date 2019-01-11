Омичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникам

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-11T13:58:24+03:00

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Пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже дома. На него откликнулась женщина, которая сразу же предложила внести залог. Для этого она потребовала у пожилой омички код с обратной стороны карты. Пенсионерка поняла, что с ней разговаривают мошенники и положила трубку.

Через некоторое время женщине вновь позвонили, но уже с другого номера. Женщина на другом конце провода представилась сотрудницей банка и сказала пенсионерке, что кто-то пытался перевести деньги с ее счета. Чтобы этого не повторилось, ей нужно снять деньги в банкомате и зачислить их на счет, продиктованный по телефону. Омичка перевела деньги на и только потом поняла, что ее обманули. Она пошла в полицию, там завели уголовное дело. Мошенников сейчас ищут.