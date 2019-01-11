Полураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-11T13:23:07+03:00

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Прохожие на одной из улиц города увидели пьяного парня в очень легкой для зимы одежде. Омичи вызвали молодому человеку скорую, и его увезли в больницу, чтобы проверить на наличие обморожения. В больнице он отказался от обследования и уснул на кушетке. Проснувшись, он стал ругаться матом на врачей и устроил в отделении дебош. Самостоятельно успокоить буйного пациента врачи не смогли.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники выехали в больницу по сигналу тревожной кнопки. При виде мужчин в форме 19-летний дебошир успокоился. Когда росгвардейцы поняли, что медицинская помощь ему больше не нужна, молодого человека доставили в отделение полиции.