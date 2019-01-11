2019-01-11T13:23:07+03:00
Общество

Полураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачей

Его передали полицейским
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Полураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачейПолураздетый омич, которого привезли в больницу с улицы, напал на врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прохожие на одной из улиц города увидели пьяного парня в очень легкой для зимы одежде. Омичи вызвали молодому человеку скорую, и его увезли в больницу, чтобы проверить на наличие обморожения. В больнице он отказался от обследования и уснул на кушетке. Проснувшись, он стал ругаться матом на врачей и устроил в отделении дебош. Самостоятельно успокоить буйного пациента врачи не смогли.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники выехали в больницу по сигналу тревожной кнопки. При виде мужчин в форме 19-летний дебошир успокоился. Когда росгвардейцы поняли, что медицинская помощь ему больше не нужна, молодого человека доставили в отделение полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские полицейские арестовали 138 пачек нелегального табака
Омичка, продававшая дом, подарила 111 тысяч мошенникам
В Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салоне
Омичи пожаловались на трактор, издающий адские звуки во время уборки снега по ночам
В Омске на Пушкина массово эвакуируют машины
В Омске родители ребенка, которому на эскалаторе отрубило палец, требуют с ТЦ полмиллиона
Минздрав: пациенты в омской больнице лежат в коридорах из-за ОРВИ
Мама омского подростка, затравленного учителями, переводит его в другую школу
Омского бойца Шлеменко возмутили очереди в нашем аэропорту
600 тысяч рублей штрафа придется заплатить нарушителю земельного законодательства
Омский "Эрмитаж" откроют лишь к приезду Путина
Омичка отсудила с УК 300 тысяч за затопленную элитную квартиру
В Омске открыли СКК Блинова
Омичам вернули перелеты в Самару
На пожаре в Омской области погибла женщина