2019-01-11T12:51:10+03:00
Общество

В Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салоне

Реклама была оформлена не по правилам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салонеВ Омске хотят оштрафовать газелиста за рекламу пиццы в салонеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нарушения закона о рекламе нашли в омской маршрутке №303 (Лобкова – ПО Иртыш). В салоне двух маршруток была размещена реклама следующего содержания: «Наша пицца есть повод восхититься! Звони! Заказывай! Круглосуточно!». Далее был указан сайт, где можно заказать пиццу и номер телефона.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, такая реклама оформлена неправильно. По правилам если ознакомление с товаром, происходит через сайт, то в рекламе должна быть указана также информация о продавце и его регистрационные данные.

Сейчас по факту нарушения возбуждено административное дело, владельцу маршрутки может грозить штраф от 20 до 200 тысяч рублей.

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