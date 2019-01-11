2019-01-11T12:09:03+03:00
Общество

В Омске на Пушкина массово эвакуируют машины

Автовладельцы в конце дня могут не найти свои машины
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на Пушкина массово эвакуируют машиныВ Омске на Пушкина массово эвакуируют машиныФото: vk.com
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Омичи в социальных сетях предупреждают владельцев машин, которые оставили свои автомобили на улице Пушкина. Там сейчас работает эвакуатор, который увозит машины на штрафстоянку. Все автомобили, которые были припаркованы не по правилам и под запрещающими знаками, были увезены, пишут очевидцы.

Некоторые омичи возмутились в комментариях. Они утверждают, что регулярно оставляют там свои автомобили, потому что там попросту нет другого места. Другие же поддерживают действия эвакуатора – многие машины припаркованы почти на тротуаре, а другие заняли половину проезжей полосы, и дорога существенно сузилась.

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