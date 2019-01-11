2019-01-11T11:46:26+03:00
Общество

В Омске родители ребенка, которому на эскалаторе отрубило палец, требуют с ТЦ полмиллиона

Они обратились в суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На эскалаторе ребенку отрубило мизинецНа эскалаторе ребенку отрубило мизинецФото: Олег УКЛАДОВ
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Трагедией обернулся отдых омской семьи в одном из торговых центров города на Левобережье. На новогодних каникулах семья делала покупки в крупном ТЦ. Маленький ребенок неудачно наступил на ступеньку эскалатора торгового комплекса и упал. Движущимися ступеньками ребенку отрубило мизинец на руке.

Сейчас мама мальчика обратилась в суд. В пресс-службе Кировского районного суда уточнили, что омичка хочет, чтобы руководство комплекса выплатило ее сыну в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Для этого женщине, вероятно, нужно найти свидетелей, а в будущем внимательнее следить за ребенком на таком опасном объекте.

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