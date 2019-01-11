Минздрав: пациенты в омской больнице лежат в коридорах из-за ОРВИ

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:12:19+03:00

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Омичи в соцсетях опубликовали фотографии из медсанчасти №2, на которых видно, что пациенты с пневмонией лежат в коридорах. В палатах для них нет мест. Как нам пояснили в пресс-службе минздрава, такая ситуация в больнице сложилась из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ.

- В настоящее время количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, в среднем на 30% превышает обычный период. Этим обусловлено временное размещение некоторых пациентов в холле отделений. По мере освобождения коек и санитарной обработки палат пациенты переводятся в них. Как правило, это происходит в течение двух-трех суток, - сказали в минздраве.

В ведомстве отметили, что персонал больниц работает в усиленном режиме, они просят пациентов проявить понимание. Отметим, что на данный момент показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Омской области на 51,5% ниже эпидемического порога.