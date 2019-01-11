Мама омского подростка, затравленного учителями, переводит его в другую школу

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:56:05+03:00

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Напомним, омского подростка травили в Гимназии № 62. Все началось с того, что ребенок самовольно ушел с урока труда, где детей заставляли чистить снег. После этого мальчику в школе учителя устроили настоящую травлю. Директор гимназии вынуждала родителей ребенка забрать документы из школы. По всей, видимости, это было единственное верное решение.

Сегодня Наталья Граф, мать мальчика, у себя на Facebook опубликовала фотографию заявления, в котором говориться, они забирают документы из школы. Мальчик в новом году перейдет на новое место учебы. Наталья осталась недовольна бездействием и бескомпромиссностью руководства школы. Многочисленные проверки из прокуратуры и минобра также не выявили серьезных нарушений. Мать мальчика также отметила, что ее сын не первый в этом году, кто решил перевестись из этой школы.