Омского бойца Шлеменко возмутили очереди в нашем аэропорту

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:19:30+03:00

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Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко недавно вернулся с новогодних каникул, которые он провел со своей семьей в Таиланде. Конец его отпуска омрачил омский аэропорт. По словам бойца таможенники в нашем аэропорту слишком усердно досматривают пассажиров, которые прилетают из-за границы. Шлеменко записал гневное видео, которым хочет привлечь внимание к проблеме.

- Это просто какие-то сумасшествие, какой-то дурдом. Сначала выстраивается огромная очередь на паспортном контроле. Потом начинается еще хуже. Когда получаешь свой багаж, выстраивается еще более сумасшедшая очередь. Стоят всего два терминала, через которые можно пройти и просветить свои сумки. Каждую твою сумку, даже самую маленькую начинают проверять. Пассажиры с детьми, например, как мы летели из Таиланда 8 часов и хотим увидеть своих родных, но стоим в сумасшедшей очереди и просвечиваем каждую сумку, - рассказал боец.

Омич рассказал, что в других городах обычно выборочно проверяют пассажиров, а устройств для сканирования сумок гораздо больше.