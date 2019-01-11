Омский "Эрмитаж" откроют лишь к приезду Путина

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Здание «Саламандра» рядом с Любинским проспектом находится на финальном этапе реконструкции. Его обещают открыть уже к концу 2019 года, когда наш город планирует посетить Владимир Путин в рамках форума приграничного сотрудничества России и Казахстана.

Здание уже давно хотели отремонтировать, но на это не хватало денег. Сейчас на реконструкцию выделили деньги из федерального бюджета – почти 140 миллионов рублей. Как сообщили в региональном минстрое, на данный момент проведены работы по укреплению несущих конструкций, выполнен монтаж инженерных сетей и коммуникаций, произведено благоустройство территории. Осталось закончить внутреннюю отделку и фасадные работы.

К концу года в здании разместится областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и центр «Эрмитаж-Сибирь».