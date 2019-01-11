Омичка отсудила с УК 300 тысяч за затопленную элитную квартиру

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из домов по улице 1-ая Поселковая в элитном районе «Старгород» женщине затопило квартиру с дорогим ремонтом. Это произошло из-за таявшего снега на крыше. Женщина пошла в суд, по решению которого управляющая компания должна была выплатить ей почти 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, женщина затопленной квартиры обратилась к ним, потому что не смогла договориться с управляющей компанией о выплате долга - компания предлагала ей расплатиться в рассрочку. Приставы сначала напомнили УК о долге перед женщиной, а потом вынуждены были снять деньги в полном объеме со счета управляющей компании.