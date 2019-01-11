Омичам вернули перелеты в Самару

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:41:31+03:00

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С окончанием туристического сезона количество рейсов в омском аэропорту существенно сократилось. Авиакомпания «Ижавиа» с января по март 2019 года отменила все рейсы из Омска - в Ижевск, Краснодар, Самару, Симферополь и Тюмень.

Впрочем, улететь в один из городов из этого списка омичи все-таки смогут. В зимнем расписании, которое разместили на сайте омского аэропорта, появился и новый рейс. Вместо «Ижавиа» в Самару из Омска смогут улететь на самолетах авиакомпании «ЮВТ Аэро». Она также выполняет полеты в Казань.