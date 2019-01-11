На пожаре в Омской области погибла женщина

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:58:35+03:00

Тело нашли под завалами уже после того, как потушили ее дом

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Трагическое происшествие в селе Скородум Усть-Ишимского района произошло поздно вечером. Там загорелся дом на двоих владельцев. Находившаяся внутри 30-летняя хозяйка, вероятно, уже спала и не заметила вовремя ЧП. А потом уже не смогла выбраться на улицу.

По информации регионального МЧС, пожар начался примерно в 22.52 часов в брусовом доме площадью 128 кв. м с дощатой верандой в 32 кв. м. На момент прибытия пожарных полыхала квартира № 2 и веранда, частично обрушилась кровля, огонь мог перекинуться на соседнюю квартиру.

Пожар ликвидировали за 3 часа. В результате огнем повреждена и разобрана квартира № 2 на площади 64 кв. м и веранда на площади 32 кв. м. Площадь пожара составила 96 кв. м, квартира № 1 не повреждена.

По предварительным данным пожар случился из-за проблем с печью. По факту смерти человека проводится проверка.