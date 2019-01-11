В Омске семья ночью обокрала магазин, но забыла в нем сына

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:57:17+03:00

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Муж с женой в селе Новотроицкое Омского района решили обокрасть местный магазин. С собой они взяли их 15-летнего сына. Они срезали металлические решетки на окнах и попали в торговый зал через форточку. Собрав в мешки бутылки с алкоголем и продукты, они поспешно скрылись. Прибывшие полицейские обнаружили на месте преступления подростка. Он не стал рассказывать стражам порядка о родителях, поэтому им пришлось искать украденные продукты самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, воров вычислили по следам на снегу. Они привели полицейских прямо к дому грабителей. Оказалось, родители подростка успели скрыться, пока не сработала сигнализация, а он остался в магазине. Полицейские задержали мать школьника, отец до сих пор находится в розыске.