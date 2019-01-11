2019-01-11T07:24:51+03:00
Общество

Омич на снегоходе застрелил косулю

Его по следам вычислили полицейские
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на снегоходе застрелил косулюОмич на снегоходе застрелил косулюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мужчина ехал на снегоходе в лесополосе Калачинского района. Он увидел трех косуль и решил их застрелить. После непродолжительной гонки за ними, ему удалось убить одну. Браконьер разделал тушу косули и увез мясо домой. Часть он оставил себе, остальное отдал родственнице и знакомому. Браконьер нанес ущерб в 120 тысяч рублей.

Как сообщили в омской полиции, браконьера вычислили по следам от снегохода и каплям крови на снегу. Во дворе у него дома нашли снегоход, ружье и остатки туши косули. На месте преступления полицейские обнаружили гильзы от его ружья. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему может грозить до двух лет тюрьмы или крупный штраф.

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