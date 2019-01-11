В Омске из-за нехватки мест в больнице пациенты с пневмонией лежат в коридорах

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:58:49+03:00

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В соцсетях омичи жалуются на одну из больниц города, где пациенты лежат прямо в коридоре. В качестве доказательства они выложили фото, на которых видно, что кровати действительно стоят прямо в коридорах больницы и на них размещены пациенты. Врачи объясняют это ростом количества заболевших. Мест не хватает в медсанчасти №2 по улице Лизы Чайкиной.

- Люди с пневмонией лежат в коридоре, прибывающих размещать некуда, и те больные, которым уже лучше, пишут отказные, чтобы врачам можно было положить стариков и тяжелых. Отдельное спасибо врачам и персоналу делают все что могут, - пишет пациент в соцсетях.

Автор и омичи в комментариях к записи во всем винят чиновников, которые сократили пульмонологические отделения для таких больных.