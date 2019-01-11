В Омске загорелась мечеть

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:54:28+03:00

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В 5 утра в Омске поступил вызов на пульт 01. Сообщили о пожаре в мечете на улице Богдана Хмельницкого. Приехавшие на место сотрудники МЧС увидели, что здание уже полыхает внутри. Помещения были сильно задымлены. С огнем 31 человек боролись полтора часа.

Предварительная причина пожара - замыкание в системе подогреваемого пола. Проводится проверка.

- В результате огнем повреждено 30 кв. м системы «теплый пол». Общая площадь мечети составляет 120 кв. м., - рассказали "Комсомолке" подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.