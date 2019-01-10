Омичка сломала нос на ледяной горке у Красной Звезды

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:20:45+03:00

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В соцсетях молодая омичка пожаловалась на безопасность ледовых горок города. Последние дни новогодних каникул девушка провела в травмпункте. Омичка скатилась на ватрушке с высокой горки у спортивного комплекса Красная звезда. Следом за ней съехал мужчина на ледянке. Однако по правилам безопасности спуск на этой горке разрешен только на ватрушках. Из-за пренебрежения правилами девушка получила травмы – мужчина сбил ее.

- В итоге перелом носа и сильный удар пальца руки. Будьте аккуратнее и внимательнее к себе и по отношению к другим, - написала девушка.

В комментариях омичи поддерживают девушку – к сожалению, не все, кто катается на горках, соблюдают правила безопасности и думают о других.