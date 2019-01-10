Омич покатал школьницу на машине, а потом совратил

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:00:34+03:00

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Молодой человек приехал из Омска к родственникам в поселок Нижняя Омка. Там он познакомился с 15-летней школьницей и предложил ей покататься на его машине. Девочка согласилась не только на поездку на машине, но и на интимную близость с 22-летним парнем. Школьница не смогла держать язык за зубами и стала рассказывать об инциденте своим подругам. Те в свою очередь рассказали все родителям, которые обратились в полицию.

Как сообщает «Вечерний Омск», молодой человек уже был судим за кражу. Скорее всего, в ближайшее время на него заведут уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».